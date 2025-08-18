北京市内の国家スピードスケート館で8月14日から開かれている「2025世界人型ロボット運動会」では、各国のロボットがスポーツの競技を行っています。この大会の注目種目である100メートル短距離走の決勝では、北京の天工チームが開発した「具身天工ウルトラ」が21秒50の記録で優勝しました。人型ロボットとして世界初の“自走選手”の誕生です。このロボットは北京人型ロボット革新センターで研究開発されました。大会に出場した「