きょう午前、大阪・道頓堀のビルの1階から火がでて、隣のビルにも延焼する火災がありました。今も煙があがっていて、消火活動が行われています。現場から中継です。大阪・道頓堀の火災現場です。海外からのインバウンド客も多い観光エリアですが、現在もビルから煙がでているのが確認できます。午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の7階建てビルで、「1階から火がでている」と近隣店舗の従業員から消防に通報がありました。警