17日午前、三重県度会町を流れる一之瀬川に、魚を獲りに来ていた84歳の男性が溺れ、病院に運ばれましたが死亡しました。亡くなったのは伊勢市小俣町に住む84歳の無職の男性です。警察の調べによりますと、17日午前8時30分ごろ、男性は知人と2人で度会町脇出を流れる一之瀬川へ魚を獲りに入りましたが、その約15分後、水中に沈んでいるところを知人が発見しました。駆け付けた消防によって男性は病院へ搬送されましたが、その後、死