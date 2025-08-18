お盆明けのきょうも各地で猛烈な暑さとなっています。関東から東海では40℃に迫る地域も出てきそうで、「熱中症警戒アラート」は23の都府県に発表されています。記者「お盆明けの東京・新橋です。温度計は36℃を示しています」きょうも朝から気温が上昇しています。東京都心では午前11時時点で35.5℃を観測。10日ぶりの猛暑日となっています。会社員「もう暑すぎて（会社に）来るのを迷いました。（この暑さが）いつ終わるのか。早