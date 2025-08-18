占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）心に正直に、ワガママに生きる。脱・いい子のススメ。いつもならば、「やるべきことをやってから遊ぶ」が基本ルールですが、今週に限っては、「やりたいことをやってから、つじつまを合わせる」がいいみたい。なぜなら、遊びたくて気もそぞろになりやすいからです。運が強い