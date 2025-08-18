占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）面倒見よく。濃やかに気を配る。「またか」という気持ちになるでしょう。お盆休み前の面倒くささが再び戻ってきます。「これくらい自分でやってくれ」「いいかげん覚えて」というあなたのご不満はもっともなのですが、ここで突き放すと、「じゃあ、辞めます」「自分には