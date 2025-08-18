占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）センシティブな気分。心を満たして。足元が抜けていくような、世間から取り残されていくような不安や焦燥感に駆られそうです。やるべきことがあって、集中している間はよいのですが、手離れした後にポッカリと心に穴が空きやすいのです。また、気晴らしも、そう長くは続