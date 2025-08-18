新潟市南区で17日、市内の畑から出荷用のブルーベリー約10キロが盗まれる被害がありました。警察によりますと被害があったのは新潟市南区の70代の男性が管理している畑です。約20アールの畑から、実っているブルーベリーを木から盗まれたとみられています。8月15日午後4時頃から17日朝にかけて、出荷用に畑で育てていたブルーベリーのブライトウェルという品種の約7キロ（時価約2万1000