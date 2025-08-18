秋田市出身でプロ野球・阪神タイガースの石井大智投手が17日夜、40試合連続無失点の日本プロ野球、新記録を達成しました。1勝1敗で迎えた巨人との首位攻防第3戦。阪神の石井は2点リードの8回ウラ、4番手としてマウンドに上がります。クリーンナップと当たることを計算し、良い準備ができていたという石井。3番・泉口を1球で打ち取ります。続く4番・岡本には内野安打を許しますが、5番キャベッジ。150キロのスト