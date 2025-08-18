８月１８日午前、大阪・道頓堀のビルの１階から火が出て、隣のビルにも延焼する火災がありました。今も煙が上がっていて消火活動が行われています。１８日午前９時５０分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の７階建てビルで、「１階から火が出ている」と近隣店舗の従業員から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、隣接するビル２棟が燃えていて、消防車両５１台などが出動し消火にあたっています。この火災で女性２人