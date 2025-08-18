¡Ø¤ªµ¤³Ú¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½÷¤Î»ä¤¬¥á¥ó¥Ø¥éÀ½Â¤µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÁ°ÅÄ¥·¥§¥ê¡¼¤«¤ê¤ó¤³/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ø¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½? ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡¢È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¼¡¤³¤½¤Ï¾å¼ê¤¯¤ä¤ë! ¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬¡¢¼¡¤Î¥á¥ó¥Ø¥é¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä!?Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î¾×·âÂÎ¸³¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥á¥ó¥Ø¥éÀ½Â¤µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥ó¥Ø¥éÀ½Â¤µ¡¤Ë