俳優の福井梨莉華（20）が、18日発売『週刊ヤングマガジン』38号の巻中グラビアに登場した。【別カット】無防備な表情で豊満ボディを見せた福井梨莉華福井は、2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、俳優として芸能界の道へ。翌24年9月にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで数々の雑誌の表紙を飾り