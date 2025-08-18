BLACKPINKのLISAが、 18日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の坂口健太郎と共演した、「Dream」のショートフィルム撮影でのオフショットを公開した。【写真】LISAが公開！坂口健太郎の至近距離ショットラブラブなオフショットも同曲は今年2月にリリースしたソロデビューアルバム『Alter Ego』に収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディーが特徴。坂口が出演するショートフィルムは、愛と喪失を描くシネマティッ