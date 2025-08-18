女優の當真あみが公開した透明感溢れるショットが話題になっている。１８日までに更新した自身のインスタグラムで「本日１９時〜放送の『嗚呼！！みんなの動物園』に出演させていただいてます！可愛い保護犬の子達のトリミングに、預かり猫の映像まで、愛に溢れた時間が楽しかったです。ぜひ見てください！」とコメントし、番組の衣装ショットを公開。爽やかなブルーのトップスが映える透明感溢れるショットを披露した。この