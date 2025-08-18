7月下旬、静岡県東部で10代の女性にわいせつな行為をした疑いで、保育士の21歳の男が8月18日に逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、静岡県南伊豆町に住む保育士の男（21）です。警察によりますと、男は7月下旬、県東部に住む10代の女性に夜間にわいせつな行為をした疑いが持たれています。 8月上旬に県東部の児童相談所から警察に通報があり、男は18日朝、自宅前で逮捕されました。 警察は男が容疑を認めて