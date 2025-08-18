アンタッチャブルの山崎弘也が１７日、ＮＨＫ「有吉のお金発見突撃！カネオくん」で、家系ラーメンの生みの親と言われる男性の登場に、大興奮した。この日は「家系ブーム豚骨ラーメン人気の秘密」がテーマ。その中で「家系ラーメンの生みの親」と呼ばれる吉村実氏がＶＴＲで登場した。これに山崎は「え？うそ…。すごい、そうそうテレビに出ないですよ。あんまり見た事がない」「めちゃめちゃ怖いからね」と目を丸くした