【鬼滅の刃 素流Tシャツ】 9月頃 発売予定 価格：2,750円 「鬼滅の刃 素流Tシャツ」 ムービックは、アパレル「鬼滅の刃 素流Tシャツ」を9月に発売する。予約を受け付けており、価格は2,750円。 本商品は「鬼滅の刃」に登場する「素流道場」の道着をモチーフとしたアパレルグッズ。素流道場は猗窩座の回想にて登場する慶蔵が営む道場で、背中に「素流」と書かれた