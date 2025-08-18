18日午前、大阪・ミナミの「道頓堀」の近くで建物が焼ける火事があり、少なくとも3人がけがをしました。現場から、関西テレビ・奥村志歩美記者がお伝えします。現場から東に150メートルほど離れた場所にも、焦げた臭いや煙が届いてきています。午前9時45分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町で、「ビルの1階から煙が出ている」と近くで働く人から消防に通報がありました。警察によると、これまでに女性2人が煙を吸って体調不良を訴え、