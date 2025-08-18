主要指数がそろって史上最高値を更新、ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］の急伸も寄与 先週（8月11日週）の米国株式市場は、投資家心理の強気と慎重さが交錯するなかで、主要指数がそろって史上最高値を更新しました。S&P500は0.94％上昇し、ナスダック100も0.43％高で1週間を終えました。ダウ平均も金曜日（8月15日）にはユナイテッドヘルス・グループ［UNH］の急伸が寄与し、ざら場中に初めて45,000ドルを突