今日18日の午後は、近畿地方で局地的に雷雲が発達し、滝のような雨が降るでしょう。天気の急変に注意をしてください。危険な暑さも続きますので、熱中症への万全な対策が必要です。来週にかけて、猛暑と天気の急変に注意が必要です。今日18日突然の雷雨と危険な暑さに注意今日18日の近畿地方は、夏の高気圧に覆われる見込みです。晴れて強い日差しが照り付け、最高気温は昨日17日と大体同じか高く、35℃以上の猛暑日になる所が多