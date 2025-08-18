JR西日本によりますと、東海地方で発生した地震の影響により、新大阪駅～広島駅間の博多方面行きの一部列車に約１０分の遅れがでているということです。（午前11時20分現在） 【画像で見る】新幹線車内チャイム「いい日旅立ち・西へ」使い分けは？ 【影響線区】山陽新幹線新大阪から広島まで一部列車遅延（博多方面） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。