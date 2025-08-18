お盆休み明けの18日も全国的に厳しい残暑となっていて、特に、関東や東海では、40℃に迫る危険な暑さになる所がありそうです。群馬県の前橋では17日以上に気温が高く、すでに35℃を超えました。日本付近は夏の高気圧に広く覆われ、特に、関東や東海では、40℃に迫る危険な暑さになる所がありそうです。予想最高気温は、前橋、熊谷、名古屋、岐阜で39℃。甲府で38℃、さいたまや大阪でも37℃など、猛烈な残暑となる見込みです。関東