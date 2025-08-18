【ニューヨーク共同】テニスの四大大会最終戦、全米オープンの主催者は17日、混合ダブルスの組み合わせを発表し、大坂なおみ（フリー）はガエル・モンフィス（フランス）と組み、1回戦でロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）キャサリン・マクナリー（米国）組と対戦することが決まった。今年は注目度を高めるため、シングルス本戦開幕前の19、20日に実施される。大会には16組が参加し、優勝賞金は100万ドル（約1億4700万円）。