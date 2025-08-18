男子テニスのウィンストンセーラム・オープンは17日、米ノースカロライナ州ウィンストンセーラムでシングルス1回戦が行われ、西岡良仁（ミキハウス）はパブロ・カレニョブスタ（スペイン）に0―6、3―6で敗れた。（共同）