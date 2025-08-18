17日、ボリビア・ラパスで投票に臨む候補者のロドリゴ・パス上院議員（右）（AP＝共同）【ラパス共同】南米ボリビアで17日、左派アルセ大統領の任期満了に伴う大統領選が実施された。地元メディアは出口調査を基に、いずれも野党の中道キリスト教民主党、ロドリゴ・パス上院議員（57）と右派「自由と民主主義同盟」、ホルヘ・キロガ元大統領（65）が10月の決選投票に進む見通しになったと伝えた。結果が確定すれば、暫定政権期間