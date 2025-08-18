お盆休みが明けた１８日、東京都千代田区のＪＲ東京駅周辺は通勤風景が戻り、強い日差しの下、汗を拭ったり、日傘を差したりしながら勤務先へ向かう人たちの姿が見られた。連休を利用して愛知県の実家に帰省した茨城県つくばみらい市の男性会社員（３６）は「仕事を忘れて、実家でのんびりと過ごせた。朝から暑くて気がめいりそうになるが、リフレッシュできたので、今日からまた頑張りたい」と話した。気象庁によると、１８