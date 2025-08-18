１６日、三峡ダムの双方向五段式閘門（こうもん）と船舶昇降機を整然と通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社宜昌8月18日】中国湖北省宜昌市で15日午後1時ごろ、長江三峡の西陵峡を観光するクルーズ船「和諧号」が三峡ダムをスムーズに通過し、世界最大の「船のエレベーター」、三峡ダムの船舶昇降機の累計利用客数が延べ200万人を超えた。１６日、大勢の観光客を乗せて三峡ダムの船舶昇降機を通過