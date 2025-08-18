【Fender 1966 Neck + MJT Body Precision Bass】（北海道弱男2121歳）Screenshot3年ほど前にスクワイヤーのボディとフェンジャパのネックでニコイチしたFiesta Redのプレベを投稿させて頂いた者です。その頃は高校生のガキンチョでしたのでもちろんお金なんてある訳もなく、それで満足していましたがハタチを過ぎた今、流石に我慢できなくなってしまい、｢良いプレベが欲しい｣と暴れだします。高校生の頃より使えるお金が増え