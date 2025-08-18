１７日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、ついに将軍・家治（眞島秀和）が毒を盛られて絶命。知保の方（高梨臨）が作った食べ物が話題となった。この日の「べらぼう」では、家治の体調が優れないと聞いた知保の方が、「何か滋養のあるものをお届けしたい」と大崎（映美くらら）に相談。「醍醐などはいかがでしょうか」と言われ醍醐を作ることに。「醍醐」とは今で言うチーズのようなもので、