元テレビ朝日社員の玉川徹氏が18日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドジャース大谷翔平投手の“クローザー転向説”についてコメントした。番組は、ドジャースが首位争いを繰り広げるパドレスに3連勝したことを伝えた。その中で「大谷にクローザーを任せれば試合終盤に最もエキサイティングな場面が生まれるだろう」とする米報道があったことを紹介した。またドジャースの救援陣が現在手薄であるこ