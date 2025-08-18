BLACKPINKのLISA（リサ）が、6月に行われたフリーマーケットの収益金をグローバル児童権利専門NGO「グッドネイバーズ」に寄付した。所属するソニーミュージック・コリアが18日、明かした。LISAはフリーマーケットの「Welcome to Lisa's Closet」を開催し、所蔵品の衣類やアクセサリー、ビューティー小物などを販売した。同イベントはファンとの特別な交流はもちろん、収益金を寄付する意味深い趣旨で大きな賛同を得た。寄付金は、