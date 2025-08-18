【モデルプレス＝2025/08/18】女優の筧美和子が18日、自身のInstagramを更新。水着姿でビーチを楽しむ様子を公開した。【写真】筧美和子、美バスト輝くビキニ姿◆筧美和子、水着姿披露筧は「Nice↔Eze↔Monaco」とコメントし、ビーチで黒い水着を着用した姿を披露した。地中海の美しい海をバックに石の上にしゃがみこんだリラックスしたポーズが印象的で、ヨーロッパの美しい景色とともに夏のバカンスを満喫している様子