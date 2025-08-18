甘やかしてくれる素敵な男性と結婚。これからもっと幸せになれると確信していたのに、予想外の結末を迎えることも？今回は、幸せになるために男性に尽くすのをやめた女性のエピソードをご紹介します。女が尽くすとなめられる？「私の友人の旦那さんは、家のことを一切しません。友人がやるのが当たり前だと思っているみたい。女性が当然のように尽くすからなめられるんだと学んだ私は、あえて何もしない女になりました。自炊もし