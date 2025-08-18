大阪・泉佐野市で14日、軽トラックの屋根や荷台に上半身裸の男らが乗ったまま走行し、別の車を加速して追い越して去った。近くは川遊びのスポットで、20代前半の男たちがはしゃいでいたという。荷台ではビーチチェアに座って両手を広げる姿も見られ、通行人は落下事故の恐れに強い不安を覚えた。荷台にも…全員20代前半くらいの男性大阪・泉佐野市で14日午前11時過ぎ、お盆で帰省中の親子が、異様な光景をカメラが捉えた。サイドミ