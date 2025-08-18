ＡｐｐＢａｎｋは商いを伴って急動意している。この日午前１０時３０分ごろ、企業・教育機関向けのＡＩサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表した。東大発ＡＩスタートアップの２ＷＩＮＳ（東京都文京区）、マーケティング支援などを手掛けるＰＬＡＮＡ（福岡市博多区）の２社とＡＩソリューションの開発を目的とした開発業務契約書を締結し、ＡＩを活用してパッケージ化されたサ