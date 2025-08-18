東京・新宿区で、ミャンマー人同士の乱闘騒ぎがあり、1人を瓶で殴って殺害した疑いで男3人が逮捕されました。ミャンマー人のゾーミョーテッ容疑者（24）ら男3人は、7月7日、新宿区の路上で乱闘騒ぎを起こし、相手グループ7人のうちの男性1人をワインボトルで殴って殺害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、3人と相手グループは直前まで現場近くで酒を飲んでいて、その際に起きた何らかのトラブルがきっかけで乱闘になっ