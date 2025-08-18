今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「手のひらを太陽に」（第101回）が18日に放送され、仕事を解雇されたのぶ（今田）がまさかの事態に直面すると、ネット上には「なんか修羅場になりそう」「嫌すぎる」「メンタルにくるわ…」などの反響が寄せられた。【写真】人気歌手・白鳥玉恵を演じる久保史緒里嵩（北村匠海）が書いた詞にたくや（大森元貴）がメロディーをつけて