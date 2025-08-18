浜乙女は8月4日、「混ぜ込み炒飯風」シリーズから「混ぜ込み炒飯風 焦がしにんにく味」を新たに発売した。あわせて既存アイテムの「混ぜ込み炒飯風 焼豚味」をリニューアル発売。新フレーバー投入、既存アイテムの商品力アップでシリーズ全体の売上拡大を狙う。新商品の「混ぜ込み炒飯風 焦がしにんにく味」（20g、希望小売価格税抜140円）は、焦がしにんにくの風味が効いたガッツリ、パンチのある味わいが特徴。「にんにく炒飯は