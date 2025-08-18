米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」最終日（１７日＝日本時間１８日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、単独首位から出た岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算２４アンダーで米ツアー初優勝を遂げた。「リビエラマヤ・オープン」（５月）を制し、今大会で３位に入った双子の妹・千怜（２３＝Ｈｏｎｄａ）に続く勝利で、米ツアーで４