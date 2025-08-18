俳優の武田真治が、18日までにインスタグラムを更新。鍛え上げられた上半身の筋肉を披露すると、ファンから「山Pかと思いました！」「理想の身体」といった称賛が寄せられた。【写真】大胸筋の内側が特にすごい武田真治武田が「最近の#筋トレ 事情を取材して頂きました」と投稿したのは、25日に発売される雑誌『GOETHE』（幻冬舎）10月号「魅せるカラダ」特集からの先行カット。写真にはデニムパンツに上半身裸の武田が、凛々