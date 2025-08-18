パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが４日ぶりに反発している。１８日付の日本経済新聞朝刊で、「２０２６年に食品販売を主体とした新ブランド店を始める」と報じられており、新ブランド店舗への期待から買われているようだ。 記事によると、約６割の商品を日常で使う食品にし、割安に提供するという。１号店は傘下のユニーが手掛ける食品スーパー「ピアゴ」を改装する