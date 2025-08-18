ピエトロは8月5日〜9月28日の期間中に、「PREMIO ピエトロ KITTE博多店」と「洋麺屋ピエトロソラリア店」の2店舗限定で福岡県うきは市産の希少いちじく「博多とよみつひめ」を使ったスイーツ「博多とよみつひめと紅茶アイスのパフェ」「博多とよみつひめ×ざくろフローズンジュレ」「博多とよみつひめ×チーズケーキ」の3品を提供する。うきは市はおいしい水が豊富でフルーツの生育に適した環境として多くの品種を生産する福岡県の