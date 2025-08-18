・アップバンクは急動意、企業・教育機関向けにＡＩサービス販売へ ・農業総研が急騰、ビジネスモデル軌道に乗り業績変貌し需給面では買い戻し加速へ ・テンシャルはＳ高カイ気配、「ＢＡＫＵＮＥ」販売好調で２５年８月期業績予想を上方修正 ・Ｈｍｃｏｍｍが大幅反発、ファンタラクティブからＤＸパートナー事業を譲受 ・テラプローブは続騰し年初来高値を連日更新、７月売上高が３カ月ぶりに増収へ