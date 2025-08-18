三和酒類は宇佐神宮御鎮座1300年を記念して、8月5日から地元大分県宇佐市で育まれた大麦「ニシノホシ」を使用した大分麦焼酎「西の星」の特別限定ラベル「宇佐神宮御鎮座1300年西の星」（900㎖瓶と200㎖カップの2種・ともにアルコール度20％）を数量限定で発売した。発売に先立ち7月30日に宇佐神宮参集殿で新商品発表会を行った。宇佐市に本社を構える三和酒類にとって宇佐神宮は特別な存在という。創業20周年式典開催