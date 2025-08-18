第107回全国高校野球選手権に出場した仙台育英は18日、大阪市内のホテルから仙台への岐路についた。前日に行われた3回戦では3―5で沖縄尚学に敗れていた。外野手の佐々木義恭主将（3年）が一夜明けた心境を明かした。「負けてしまった昨日をスタートの日にしました。しっかりと負けた原因を探って、シェアした。3年生は高校野球に一区切りとなったんですけど、後輩たちに託す意味でのスタート。新チームから課題を解決できな