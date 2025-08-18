¼óÅÔ¥À¥Ö¥ê¥ó¤«¤éÆî¤ËÌó70?¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ì¥É¥â¥ó¥ÉÇÀ¾ì¤Ï¡¢ÁíÌÌÀÑÌó500¥¨¡¼¥«¡¼¡£ËÒÁðÃÏ¤ä¹òÊªÈª¡¢ÌîºÚÈª¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏÇÀ¾ì¤À¡£¤³¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿µíÆù¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì²È¤¬¶áÎÙ¤Î»Ô³¹ÃÏ¥´¡¼¥ê¡¼¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÂ¾¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¤ÈÉÊ¼Á¤Ê¤ÉÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»È¤¦µíÆù¤Ï¼«¤éÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶¯¤ß¤À¡×¡£¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥Ç¥£¡¦¥ì¥É¥â¥ó¥É»á¡£½üÁðºÞ