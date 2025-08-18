カゴメは今年3月に百貨店や駅ビル、駅ナカなど全国303店舗でサラダなどを展開するロック・フィールドと業務提携し、「野菜と共に創る未来プロジェクト」を立ち上げた。その第一弾として8月31日の「野菜の日」に合わせロック・フィールドが行う「野菜の日2025」の販促企画において協業商品「野菜一日分350サラダ」（税込み831円）を販売する。これはドレッシングにカゴメの野菜飲料「野菜一日これ一本」、生鮮野菜「高リコピントマ