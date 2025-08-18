ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤは４連騰し、年初来高値を更新している。同社は１５日の取引終了後、２５年６月期の連結決算の発表にあわせて、２６年６月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．３％増の５７億５３００万円、営業利益は同９．５％増の９億９５００万円を計画。最高益の連続更新が見込まれており、好業績を期待する買いが入っている。 ウルフハンドは動物病院を運営している。自社病院の開設と事業承