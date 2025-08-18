ももいろクローバーZの百田夏菜子がモデルに起用された、モードブランド「HARE」2025年秋冬のレディースオケージョンLOOKが21日に公開される。【全身ショット】美しい…シャープで洗練されたビジュアルを披露した百田夏菜子全8型のラインアップは公式WEBストアand ST（アンドエスティ）にて同日から予約開始、通常販売はHARE全店舗と公式WEBストアand STにて29日からを予定している。今回のLOOKでは、アイドルとしての可憐な