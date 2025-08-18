１９７０年の大阪万博で初披露され、ヒットした名曲「戦争を知らない子供たち」をハロー！プロジェクトの西日本出身メンバー１３人でカバーする。２３日にデジタル配信がスタートする。同曲は、元フォーク・クルセダーズのきたやまおさむ氏が作詞、杉田二郎が作曲を手がけ、１９７０年８月２３日に大阪万博の会場で全日本アマチュア・フォーク・シンガーズによって初披露。戦後生まれの若者たちの視点から平和への願いを歌い上